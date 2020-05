Psycho, tutti i retroscena del remake del cult di Hitchcock

In occasione del ritorno in tv di Psycho, il remake shot-for-shot dell'indimenticabile thriller di Alfred Hitchcock ad opera di Gus Van Sant, scopriamo insieme le curiosità e i retroscena più imperdibili sulla realizzazione della pellicola, che potete trovare come sempre di seguito.

Van Sant ha reso la scena di apertura nel modo in cui era stata concepita , ma che Hitchcock non potè realizzare a causa della tecnologia di quel tempo: una lunga ripresa continua che mostra dall'alto la città per poi arrivare nella stanza di Hotel di Marion.

Per il ruolo di Norman Bates, interpretato poi da Vince Vaughn, furono considerati Joaquin Phoenix, Christian Bale, Tobey Maguire, Robert Sean Leonard, Jeremy Davies ed Henry Thomas.

Il regista portò sul set il DVD del film originale per usarlo come riferimento. Quando notò un errore - una porta che veniva aperta senza l'utilizzo di una chiave - Van Sant decise di mantenerlo anche nel remake.

Le riprese del film sono durate sei settimane, esattamente come quelle del primo Psycho.

Nel primo Psycho Marion ruba al suo capo 40 mila dollari, cifra che nel rifacimento è stata aumentata a 400 mila dollari.

Quentin Tarantino è un grande estimatore del remake, tanto che ha ammesso di preferire questa versione a quella originale.

Il film andrà in onda questa sera, alle ore 21.00 su Iris.