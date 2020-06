Psycho compie 60 anni: ecco tutti i sequel arrivati dopo Alfred Hitchcock

In occasione dei 60 anni di Psycho, capolavoro immortale di Alfred Hitchcock che ci ha donato una delle figure più importanti della storia del cinema horror e di tensione, il Norman Bates di Anthony Perkins, vediamo insieme tutti i capitoli e gli spin-off derivati dalla pellicola uscita nelle sale il 16 giugno del 1960.

Grazie allo straordinario successo ottenuto dal film, capace di terrorizzare e allo stesso tempo ammaliare gli spettatori dell'epoca (e di quelle successive), dal 1983 al 1990 furono pubblicati ben tre sequel intitolati Psycho II, Psycho III e Psycho IV - The Beginning, quest'ultimo realizzato per la televisione. Perkins tornò a vestire i panni del personaggio in tutti e tre i film, dirigendo il terzo in prima persona.

Inutile dire che i seguiti non riuscirono a replicare i risultati del primo capitolo, ma l'influenza della pellicola nella cultura popolare portò allo sviluppo di altri progetti scollegati dalla saga originale: nel 1987 uscì Il motel della paura (in originale Bates Motel), pilota per una serie televisiva in seguito mai prodotta, mentre nel 1998 Gus Van Sant decise di realizzare un remake shot-for-shot di Psycho con Anne Heche nei panni di Marion Crane e Vince Vaughn in quelli di Norman Bates.

Più di due decenni dopo il tentativo fallito di trasformare Psycho in un titolo pensato per il piccolo schermo, Carlton Cuse e il network A&E hanno dato vita a Bates Motel: liberamente ispirata ai personaggi del romanzo di Robert Boch e del film di Hitchcock, la serie è ambientata ai giorni nostri ed è andata in onda per cinque stagioni dal 2013 al 2017.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Psycho e ai retroscena sul remake di Gus Van Sant.