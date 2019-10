Psicosi Joker: evacuata una sala cinematografica a Long Beach

Quella generata dall'uscita del Joker di Todd Philips verrà ricordata senza dubbio alcuno come una delle più grosse psicosi collettive di natura cinematografica: tra misure di sicurezza ben oltre lo standard ed episodi a dir poco singolari, la paura di fenomeni d'emulazione della follia del personaggio sta raggiungendo picchi considerevoli.

Certo, alcuni episodi non aiutano per niente gli spettatori a tranquillizzarsi: un esempio è quanto accaduto lo scorso weekend a Long Beach, città della California che è stata teatro di una delle più clamorose scene di terrore osservatesi dall'inizio della distribuzione del film di Todd Philips.

Durante una delle proiezioni previste, infatti, la polizia è accorsa all'Edwards Cinemas dove, stando ai resoconti, praticamente l'intera sala era stata evacuata a causa della presenza di un individuo sospetto che, munito di zaino, sembrava star fermo ad osservare la folla con intenti poco chiari. L'uomo è stato poi preso in custodia dalla polizia, che ha potuto constatare come questi non fosse in possesso di alcun tipo di arma da fuoco o materiale pericoloso di qualunque tipo, ma si sa… La prudenza non è mai troppa!

Sicuramente meglio è andata agli spettatori di Los Angeles, che nel bel mezzo di una proiezione hanno visto irrompere in sala il protagonista Joaquin Phoenix. L'attore stesso ha poi dichiarato di essere completamente disponibile a valutare la possibilità di dare a Joker un sequel.