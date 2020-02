Ps. Ti Amo Ancora, perché Jordan Fisher è il perfetto John Ambrose McLaren

Ha finalmente debuttato su Netflix P.S. Ti Amo Ancora, il sequel di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo, e nel cast c'è un'importante new entry: l'interprete di John Ambrose McLaren, Jordan Fisher. Scopriamo come l'attore ha "sbaragliato la concorrenza" ai provini.

Nel secondo film tratto dai romanzi di Jenny Han, Lara Jean Covey (Lana Condor) è finalmente in una relazione (vera) con Peter Kavinsky (Noah Centineo). Ma la ragazza non ha ancora finito di affrontare le conseguenze delle sue lettere... Ed ecco entrare in scena John Ambrose McLaren.

Il personaggio, anticipato già sul finire del primo film, era stato interpretato per il breve segmento da un altro attore, Jordan Burtchett (Heartland, The Killing), ma è poi stato effettuato un recasting prima delle riprese di P.S. Ti Amo Ancora.

E qui è partita la ricerca per il nuovo John Ambrose.

"È stata una bella sfida. Durante le chemistry reading, mentre stavamo cercando di trovare il John ideale, molti degli attori che vennero a fare il provino per la parte avevano probabilmente visto il film, o almeno sentito tutto il buzz che lo circondava. Non erano in pochi ad aver scelto un tipo di approccio in cui cercavano di imitare Noah, cercavano di fare come faceva lui. Avranno pensato 'ha funzionato per lui, funzionerà anche per loro'" spiega la protagonista Lana Condor "Ma poi è arrivato Jordan, con un approccio completamente diverso, così fresco... John Ambrose è un po' la versione maschile di Lara Jean, alla fine, è più discreto, il suo è un fascino meno appariscente, ed è un po' peculiare. E credo sia anche per questo che Lara Jean ha un cotta per lui, è come avere una cotta per il proprio migliore amico".

E in effetti la chimica tra Lana, Jordan e Peter è innegabile, sia sullo schermo che nella vita reale (persino quando cercano di individuare le loro case di Hogwarts), come abbiamo osservato anche nella nostra recensione di P.S. Ti Amo Ancora.