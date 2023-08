All Fun and Games, è un bagno di sangue nel primo poster dell'horror con Natalia Dyer

Dopo la notizia che Natalia Dyer e Asa Butterfield saranno in All Fun And Games, a fornirci nuovi dettagli sul film horror diretto da Ari Costa ed Eren Celeboglu è il profilo Twitter di DiscussingFilm, che pubblica il primo poster ufficiale.

L'immagine, dalla predominante tonalità rossa, mostra i volti dei due attori ricoperti di sangue, mentre il titolo della pellicola si estende fino a formare una corda che termina in un cappio. "Ecco il primo poster di All Fun And Games" scrive DiscussingFilm, "il nuovo film horror con Natalia Dyer e Asa Butterfield. Nelle sale e in VOD dal 1° settembre [2023]".

In particolare, le star di Stranger Things e di Sex Education rivestiranno i panni di una coppia di fratelli, ma il loro ruolo all'interno della trama rimane ancora ignoto. Nel cast figureranno anche Keith David (La cosa, Bird, Nope) e Annabeth Gish (La profezia di Celestino, All Summer End, X-Files), così come Benjamin Evan Ainsworth, Laurel Marsden e Kolton Stewart.

Il progetto fu annunciato per la prima volta nel gennaio 2022, mentre nell'aprile dello stesso anno iniziarono le riprese principali in Canada. Infine, a luglio, Cutting Edge Media Music acquistò i diritti sulla colonna sonora originale. Quattro mesi dopo il film andò in post-produzione.

In molti faticheranno nel contemplare l'attore di Sex Education in un contesto horror, ma, come ci suggerisce l'immagine di Asa Butterfield nel suo meraviglioso costume di Halloween, lo sforzo richiesto dagli spettatori sarà minore del previsto... Diverso è il caso di Natalia Dyer, i cui viaggi nel Sottosopra e incontri con creature spaventose in Stranger Things sono perfettamente in linea con l'atmosfera del film di Costa e Celeboglu.