Durante il provino di Shazam!, Adam Brody non aveva idea di ciò che stava succedendo

Nel corso di una recente intervista promozionale Adam Brody, ex star della serie tv The O.C., ha svelato alcuni retroscena del suo provino per Shazam!, il cinecomic diretto da David F. Sandberg per l'etichetta Worlds of DC della DC Films.

Nel primo capitolo, uscito ad aprile, Brody interpreta la versione supereroe (e adulta) dell'adolescente Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) insieme a Meagan Good (che interpreta Darla), Michelle Borth (che interpreta Mary), Ross Butler (che interpreta Eugene) e D.J. Cotrona (che interpreta Pedro). Brody però ha spiegato che, poiché il suo ruolo, come quello di tutti gli altri supereroi adulti, doveva essere una sorpresa, il processo di audizione è stato abbastanza confusionario:

"Sapevo che stavo facendo il provino per la versione da supereroe di un bambino, ma non sapevo quale supereroe, né quale bambino né tanto meno chi lo avrebbe interpretato. In effetti, hanno creato alcune cose che non avevano nulla a che fare con il film vero e proprio. In realtà mi è piaciuto molto, ma sì, non avevo idea che fosse per Freddy."

In un'altra recente intervista, sull'onda del successo ottenuto dal primo capitolo lo stesso Adam Brody ha parlato di potenziali nuovi sequel e spin-off di Shazam!, oltre al già annunciato Shazam! 2, a Black Adam con Dwayne 'The Rock' Johnson e a Shazam! 3, nel quale avverrà il crossover fra i due personaggi.