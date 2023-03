Prova a Prendermi, qual è l'incredibile storia vera che ha ispirato il film?

Quando si parla di Steven Spielberg è difficile trovare una sua pellicola che non sia rimasta nell'immaginario collettivo. Tra queste c'è anche Prova a Prendermi, film su fughe e truffe con protagonisti Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Ma a quale storia vera è realmente ispirato?

Adattamento del romanzo autobiografico di Frank Abagnale Jr, truffatore che cambiò continuamente identità impersonando ruoli sempre differenti pur di scappare da una truffa di assegni scoperti. La sua incredibile storia vera inizia nel 1964, quando, dopo il divorzio dei suoi genitori Frank decise di scappare di casa. Per mantenersi cominciò ad avviare una vera e propria attività nel mondo dell'illecito portando avanti diversi imbrogli con le banche che lo portarono ad accumulare circa 4omila dollari.

Prova a prendermi è per Guillermo del Toro come uno dei film più sottovalutati di sempre. Il regista ne ha lodato molto il racconto notando quanto, nonostante sia una storia vera, prenda delle pieghe molto cinematografiche. Ad aiutare Abagnale nella "latitanza" fu soprattutto il suo aspetto molto più maturo rispetto alla sua effettiva età. Ricoprì nel corso del tempo diverse identità tra cui quelle di un pilota di linea, un pediatra e un avvocato. Fu condannato ed estradato negli Stati Uniti ma, nonostante ciò, riuscì a fuggire. Dopo esser stato nuovamente catturato fu condannato a 12 anni di carcere ma, in accordo con l'FBI, in cambio del suo aiuto in alcuni casi di truffa, la sua pena fu notevolmente diminuita.

L'elemento di fantasia presente nel film di Spielberg è incarnato nel personaggio di Tom Hanks. Infatti, Carl Hanretty di Prova a prendermi non esiste anzi è un insieme di persone che, nel corso del tempo, hanno lavorato al caso mettendosi sulle tracce di Abagnale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!