Prova a Prendermi, Carl Hanretty non esiste: ecco a chi è ispirato il personaggio di Hanks

Il rapporto tra Frank Abagnale Jr. e Carl Hanretty è uno dei punti focali del Prova a Prendermi di Steven Spielberg, forse ancora più delle stesse peripezie vissute dal personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio: ma chi era, nella realtà, l'agente dell'FBI a cui diede volto un magistrale Tom Hanks?

Uno, nessuno e centomila, per dirla alla Pirandello: l'agente Carl Hanratty, infatti, non esiste. Per il personaggio Spielberg trasse ispirazione da quelli che furono i veri agenti dell'FBI che si misero sulle tracce di Abagnale: stando alla cronaca (e a quanto raccontato da Abagnale stesso) si tratterebbe di non meno di sette persone diverse, tra cui il Joe Shea che più di tutti avrebbe rappresentato il modello su cui costruire il personaggio di Hanks.

Va da sé, dunque, che alcuni degli eventi descritti nel film non abbiano mai avuto luogo, in particolare le telefonate di Abagnale al suo inseguitore il giorno di Natale: a smentire la cosa fu proprio il diretto interessato che, comprensibilmente, obiettò di non aver mai avuto intenzione di rischiare di regalare indizi sulla sua posizione all'FBI.

Un elemento inventato, dunque, che ha però sicuramente conferito maggior valore al film di Spielberg grazie anche alla meravigliosa interpretazione di Tom Hanks.