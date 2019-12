I protagonisti di Wonder Woman 1984 si mostrano nei coloratissimi character poster

Dopo il primo trailer di Wonder Woman 1984, dal CCXP 2019 arrivano anche dei character poster che offrono un nuovo sguardo ai protagonisti del film di Patty Jenkins.

Warner Bros. e DC Films hanno dedicato questi coloratissimi poster a Diana Prince aka Wonder Woman (Gal Gadot), Steve Trevor (Chris Pine), Maxwell Lord (Pedro Pascal) e Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig).

Diretto nuovamente da Patty Jenkins, che torna alla regia della saga dopo l'ottimo successo di pubblica e critica ottenuto con il primo capitolo del 2017, Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il 5 giugno 2020. Il film sarebbe potuto essere pronto per lo scorso ottobre, come rivelato dalla regista, ma ormai era stato posticipato di ben 7 mesi per sfruttare l'uscita estiva come il film precedente.

Nel cast ci saranno anche Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen in quelli di Ippolita. A proposito del popolo di Themyscira, durante il CCXP la Jenkins ha svelato di essere al lavoro su uno spin-off sulle Amazzoni che la Warner Bros. non ha ancora confermato.

Sempre dal Comic Con brasiliano sono giunti degli aggiornamenti sullo stato dei lavori di Shazam! 2, ora ufficialmente in sviluppo con Zachary Levi di ritorno nei panni del protagonista. Il film arriverà dopo il Black Adam di The Rock.