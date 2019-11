Tutti i protagonisti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nei nuovi poster ufficiali

Dopo averla vista nel nuovo teaser di tesare di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la maschera riparata di Kylo Ren torna a mostrarsi in uno dei 12 poster ufficiali che la Disney ha pubblicato per mostrare da vicino tutti i protagonisti del film.

Dai personaggi storici apparsi per la prima volta nella saga originale come Lando Calrissian, Chewbecca, C-3PO e R2D2 ai volti principali della nuova trilogia guidati da Rey e Kylo Ren, i character poster che trovate in calce offrono anche un nuovo sguardo ravvicinato alle new entry Zorri Bliss, Janna e il piccolo droide D-O.

Diretto da J.J. Abrams al ritorno nella saga dopo Il Risveglio della Forza, Episodio IX rappresenta il capitolo finale della Skywalker Saga nata nel 1977 dalla mente di George Lucas, che secondo l'attuale presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy non tornerà più ad occuparsi di Star Wars.

Prima di pensare al futuro del franchise, che proprio in questo periodo è stato ampliato con l'uscita di The Mandalorian su Disney+, non ci resta però che attendere il prossimo 18 dicembre per capire come andrà a concludersi la nuova trilogia: tra i dubbi maggiori, rimane da capire che ruolo avrà il ritorno dell'Imperatore ne L'Ascesa di Skywalker.

Nel frattempo vi consigliamo di dare un'occhiata allo splendido omaggio a Galaga nel nuovo poster ufficiale di Episodio IX.