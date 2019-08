I protagonisti nel nuovo scatto ufficiale di Zombieland: Doppio Colpo

E' Empire a diffondere in rete un nuovo scatto ufficiale da Zombieland: Doppio Colpo, atteso sequel del celebre Benvenuti a... Zombieland! uscito nel 2009 e che porta nuovamente la regia di Ruben Fleischer (Venom).

La foto - che trovate comodamente qui sotto - mostra il quartetto dei protagonisti che, dopo dieci anni dagli eventi del primo episodio, torna a combattere gli zombie in un mondo post-apocalittico. I quattro protagonisti sono, nuovamente, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin e, naturalmente, Woody Harrelson.

La pellicola, attesa per metà ottobre negli States, verrà distribuita in Italia soltanto a metà novembre, il 18 novembre per l'esattezza, con il titolo di Zombieland: Doppio Colpo, di cui vi abbiamo già mostrato un trailer doppiato in italiano. In originale il titolo è Zombieland: Double Tap.

Il cast del sequel diretto da Ruben Fleischer conta anche attori come Zoey Deutch, Luke Wilson, Thomas Middleditch e Rosario Dawson. La sceneggiatura è di nuovo firmata dal duo formato da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool, Deadpool 2).

Emma Stone si è già definita aperta all'idea di partecipare ad un terzo film, a patto che esca tra altri dieci anni e, cioè, nel 2029.