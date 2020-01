Uno dei protagonisti di Morbius sponsorizza il crossover con il Marvel Cinematic Universe

Il trailer di Morbius rilasciato poche ore fa ha impiantato un fastidiosissimo tarlo nella testa di ogni fan Marvel: il film inaugurerà davvero il crossover tra universo Sony e Marvel Cinematic Universe?

Da questo punto di vista il trailer non fa che alimentare i dubbi: le immagini viste nel filmato, infatti, lasciano aperte le porte alla possibilità di un clamoroso crossover tra i film del Marvel Cinematic Universe e quelli prodotti da Sony (a quel punto rientrerebbe nell'operazione, ad esempio, anche il Venom di Tom Hardy).

La presenza di Michael Keaton sul finale del trailer in quello che ha tutto l'aspetto di essere lo stesso personaggio interpretato dall'attore in Spider-Man: Homecoming sembra condurci in questa direzione, a meno che non si tratti semplicemente di un cattivissimo easter egg.

Sponsorizzazioni al crossover arrivano però dal cast stesso di Morbius: tramite il proprio account Instagram, infatti, Tyrese Gibson ha postato un brevissimo video nella cui descrizione, oltre ad annunciare l'uscita del trailer, lascia in bella mostra gli hashtag #MCU e #Crossover. Semplice richiesta o indizio vero e proprio? Nell'attesa di ricevere una risposta soddisfacente, comunque, ecco tutti i riferimenti all'MCU presenti nel trailer di Morbius. Il film con Jared Leto arriverà nelle sale di tutto il mondo la prossima estate.