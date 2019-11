I protagonisti di Frozen II parlano dell'epico viaggio di Elsa in un nuovo video

Manca una settimana esatta all'uscita nelle sale italiane di Frozen II - Il Segreto di Arendelle. In attesa di vedere se il sequel riuscirà a replicare il successo del classico animato Disney, vediamo una nuova featurette ufficiale con tutti i protagonisti.

Nel filmato, che potete vedere come sempre in calce alla notizia, i membri del cast vocale tra cui Idina Menzel, Kate Bell e Josh God e la regista Jennifer Lee raccontano la crescita dei personaggi e il viaggio oltre i confini di Arendelle attraverso il loro punto di vista.

Frozen II, infatti, sarà ambientato tre anni dopo gli eventi del primo film e seguirà Elsa in un viaggio alla ricerca del proprio passato, e dunque la nascita dei suoi straordinari poteri, insieme ad Anna, Kristoff, Sven e Olaf. Come anticipato dalla Bell in più occasioni(e come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Frozen II), il film avrà un tono più adulto e maturo rispetto al primo capitolo.

Dopo che Frozen nel 2010 ha firmato il più grande incasso di sempre per un film animato, record superato quest'anno dal remake de Il Re Leone, le previsioni indicano un ottimo debutto anche per questo seguito: con 115 milioni previsti per il solo primo weekend negli Stati Uniti, Frozen II potrebbe finire la sua corsa in una buona posizione della top 10 del botteghino del 2019.