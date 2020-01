I protagonisti di Fast & Furious 9 si mostrano nei nuovi character poster

In attesa del primo trailer ufficiale in arrivo questo venerdì, Universal ha diffuso in rete una serie di poster ufficiali dedicati ai protagonisti di Fast & Furious 9 tra i quali possiamo vedere anche il debutto nel franchise di John Cena.

Oltre alla star della WWE, le immagini mostrano un nuovo sguardo a Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto insieme al resto della famiglia di Fast & Furious: Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel. Nel cast, come annunciato nei mesi scorsi, ci saranno inoltre Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet. Potete trovare tutti i character poster nella galleria in calce alla notizia.

In vista del primo full trailer, di recente è stato pubblicato anche un teaser di Fast & Furious 9 in cui è apparso anche il piccolo Brian, il figlio di Dom introdotto nell'ottavo capitolo, insieme ai personaggi di Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

Il filmato, che verrà pubblicato il 31 gennaio, sarà svelato durante un evento di presentazione del film in cui si esibiranno diversi artisti legati al franchise: da Ludacris e Wiz Khalifa alle new entry Ozuna e Cardi B.

Fast & Furious 9, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il prossimo 21 maggio. Cosa vi aspettate dal ritorno dei protagonisti? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi lasciamo alla nostra recensione di Hobbs & Shaw, primo spin-off del franchise.