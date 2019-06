Tutti i protagonisti di C'era una volta a Hollywood in un meraviglioso poster retrò

Ieri C'era una volta a Hollywood si mostrava su Empire Magazine, in una bellissima copertina nel nuovo numero della rivista, ma è oggi che la Sony Pictures ha deciso di regalarci un nuovo e meraviglioso poster ufficiale del nono film di Quentin Tarantino, probabilmente la locandina definitiva americana.

Come potete ammirare in calce, il poster non ha - fortunatamente - nulla a che vedere con il teaser poster pre-presentazione a Cannes, che mostrava soltanto Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nei rispettivi ruoli di Rick Dalton e Cliff Booth, abbastanza normale, anche un po' spento e poco originale per il canone tarantiniano.



Qui andiamo oltre e abbiamo invece un poster fantastico, tutto pensato in chiave retrò e dunque anni '60, quelli dell'inizio della rivoluzione hippie, dei grandi titoli degli studios e della Manson Family, che come sappiamo sarà parte integrante del film di Tarantino, accolto positivamente a Cannes (qui la nostra recensione di C'era una volta a Hollywood).



L'uscita nelle sale italiane del film è purtroppo ancora lontana, visto che sarà distribuito solo il 19 settembre, a due mesi di distanza dalla release americana. Tarantino potrebbe inoltre rimontare il film rispetto alla versione mostrata sulla croisette, cambiando cut e allungando la run time.

Quanto state aspettando C'era una volta a Hollywood? Fatecelo sapere nei commenti.