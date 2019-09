Tutti i protagonisti nei character poster di Maleficent 2: Signora del Male

Con proiezioni al box office non esaltanti Maleficent 2: Signora del Male ha ancora molta strada per impressionare in fase promozionale il pubblico di tutto il mondo, in vista dell'uscita worldwide del prossimo ottobre.

Il nuovo live-action della Disney, sequel del film del 2014 diretto da Robert Stronberg, ci prova con dei nuovi character poster appena pubblicati, che potete trovare nel link della fonte: nelle locandine possiamo vedere Angelina Jolie nei panni della protagonista Malefica, la regina Ingrith di Michelle Pfeiffer, Aurora di Elle Fanning e Connal di Chiwetel Ejiofor.

Maleficent: Signora del Male è una nuova avventura fantasy che inizia diversi anni dopo Maleficent: la storia continuerà ad esplorare la complessa relazione tra la fata malvagia e la futura giovane regina mentre formano nuove alleanze e affrontano nuovi avversari nella loro lotta per proteggere le brughiere e le creature magiche che vi risiedono.

Nel cast, oltre ai nomi sopracitati, anche Ed Skrein (Deadpool, Game of Thrones), Robert Lindsay (My Family) e Harris Dickinson (The Darkest Minds, Trust). Il film è diretto da Joachim Rønning (Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, Kon-Tiki) e scritto a sei mani da Linda Woolverton (Alice nel Paese delle Meraviglie, La Bella e la Bestia) e Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster (Trasparent).

Il film uscirà in Italia dal prossimo 17 ottobre. Nell'attesa, guardate il trailer ufficiale di Maleficent II.