I protagonisti di Black Widow si mostrano in questi poster inediti

Durante la notte del Super Bowl è andato in onda un breve trailer di Black Widow, lungometraggio dedicato al personaggio di Scarlett Johansson. Inoltre vi segnaliamo anche gli ultimi poster che ci mostrano i protagonisti del film.

La trama da spy thriller è evidente anche nelle immagini presenti in calce alla notizia, in cui possiamo vedere i personaggi di Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz sullo sfondo di quelli che sembrano dei documenti con intere frasi censurate. Per saperne di più, i fan italiani dovranno aspettare il prossimo 29 aprile, data in cui sarà disponibile la pellicola, con due giorni di anticipo rispetto alla data di uscita americana.

Ad occuparsi della regia troviamo Cate Shortland, già famosa per il suo lavoro in lungometraggi quali "Berlin Syndrome" e "Lore", i fan aspettano con ansia l'uscita in sala del film, che darà il via alla Fase 4 del MCU e che ci permetterà di conoscere qualcosa in più sul passato della misteriosa spia, incontrata per la prima volta nel 2010 in "Iron Man 2".

Per concludere vi segnaliamo questo nostro articolo sul villain presente in Black Widow: stiamo parlando di Taskmaster, personaggio che Natasha Romanoff dovrà sconfiggere nel corso della pellicola dedicata a Vedova Nera.