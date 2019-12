Tutti i protagonisti di 007 No Time To Die schierati nei bellissimi character poster

In attesa di poter ammirare Daniel Craig nel primo trailer ufficiale di 007 No Time To Die, la Universal Pictures ha pubblicato sei fantastici character poster dei protagonisti del film diretto da Cary Fukunaga (Maniac, True Detective), venticinquesimo capitolo cinematografico delle avventure di James Bond.

Proseguendo e intensificando la scelta cromatica adoperata per il primo teaser poster di No Time to Die, la produzione ha optato per un contrasto esasperato ma davvero interessante tra l'oro e il verde acqua, forse per ricordare attraverso questi colori tanto diversi le location in cui prenderà piede l'ultima missione dell'Agente Segreto al servizio di sua maestà, almeno nell'iterazione di Daniel Craig.



Nei poster è possibile dare una prima occhiata completa alla nuova Bond Girl interpretata dalla splendida Ana de Armas (Knives Out, Knock Knock), a quella che dovrebbe essere la nuova 007 di Leshana Lynch e soprattutto al villain di turno, il Safin interpretato da Rami Malek, che a un fascino da Lato Oscuro di Star Wars, dal look curato quasi in modo maniacale e dallo sguardo pericoloso.



No Time to Die vede nel cast anche Lea Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright e Ralph Fiennes, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 aprile 2020. Vi ricordiamo che il trailer ufficiale uscirà domani, 4 dicembre.