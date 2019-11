Il protagonista di Free Solo rende omaggio al compagno di arrampicate

Gli appassionati di sport estremi e i cinefili più incalliti ricorderanno il documentario Free Solo, premio Oscar 2019 nella categoria, su Alex Honnold e la sua arrampicata senza corde di protezione. Il protagonista del film ha scritto un post su Instagram in memoria del collega e amico Brad Gobright.

Brad Gobright, 31 anni, è morto nei giorni scorsi durante un'arrampicata, tentando di scendere da una scogliera. Sul suo account Instagram, Honnold lo ricorda così:

"Mi dispiace sentire che @bradgobright è morto in un incidente di arrampicata. Era un'anima così gentile - uno dei pochi partner con cui ho sempre amato trascorrere una giornata. Suppongo che ci sia qualcosa da dire sull'essere al sicuro là fuori e sui rischi inerenti all'arrampicata, ma in questo momento non mi interessa davvero. Sono triste per Brad e la sua famiglia. E per tutti noi che siamo stati così positivamente colpiti dalla sua vita. Brad era una vera perla d'uomo. Con tutti i suoi punti di forza e le sue debolezze, nel profondo era solo un bravo ragazzo. Immagino che non ci sia davvero nulla da dire. Sono triste. Il mondo dell'arrampicata ha perso una vera luce. Riposa in pace..."

Il documentario vincitore dell'Oscar racconta l'impresa di Alex Honnold, primo scalatore ad arrampicarsi sulla parete rocciosa di Yosemite El Capitan senza l'aiuto di corde di protezione (ovvero, appunto, in "free solo"). Anche Gobright era comparso in alcuni film dedicati al suo sport, come The Nose Speed ​​Record e il cortometraggio Safety Third.

Secondo quanto riferito, mercoledì 27 novembre Gobright è precipitato mentre stava tentando di scendere da una scogliera a El Potrero Chico, nel nord del Messico. Anche il suo compagno di arrampicata, Aidan Jacobson, 26 anni, è rimasto ferito nell'incidente ma è sopravvissuto.

La notte degli Oscar 2019 si è fatta ricordare anche per la prima volta di Netflix al tavolo dei grandi e per alcune esclusioni eccellenti nel momento In Memoriam.