Il prossimo film di Wonder Woman non arriverà molto presto

In attesa di mettere gli occhi su Wonder Woman 1984, durante un'intervista Patty Jenkins ha parlato del possibile arrivo di un terzo capitolo della saga. E non solo, visto che nelle scorse settimana ha confermato di avere un'idea per uno spin-off sulle Amazzoni.

"In realtà noi conosciamo già tutta la storia, perché è anche un film sulle Amazzoni, perciò abbiamo già programmato tutto" ha spiegato la regista a Collider. "La questione è solamente se e quando cambieremo idea. Sicuramente non voglio farlo back-to-back. È stato fantastico lavorare di seguito a questi due film, ma credo sia importante prendersi una piccola pausa tra un film e l'altro, e vorrei fare altre cose nel frattempo così come Gal ha altri impegni. Non voglio prendere decisioni troppo in là nel tempo. Dobbiamo vedere se avremo ancora intenzione di fare il film che abbiamo in mente quando arriverà il momento."

Quando l'intervistatore le ha chiesto se il prossimo film potrebbe arrivare entro tre o quattro anni, la Jenkins ha aggiunto: "Non saranno due, posso dirti questo. Non lo farò di nuovo."

Anche se Wonder Woman 1984 debutterà nelle sale a tre anni dall'uscita del primo capitolo, la regista ha iniziato a lavorare al sequel in vista di una release prevista per lo scorso ottobre, che poi è stata posticipata di 7 mesi dalla Warner Bros. per sfruttare al meglio il periodo estivo. Come confermato dalla Jenkins, infatti, Wonder Woman 1984 è pronto al 100%.

Il film uscirà nelle sale italiane il 4 giugno 2020, con l'ormai consueto giorno di anticipo rispetto agli Stati Uniti. In caso ve lo foste persi, vi rimandiamo al recente trailer ufficiale di Wonder Woman 1984.