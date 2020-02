Il prossimo film dei Simpson non sarà un sequel, parola del produttore

Dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, Matt Groening ha aperto alla possibilità di vedere un nuovo film dei Simpson entro i prossimi anni. Stando a quanto rivelato dal produttore Al Jean, però, è ancora presto per avere novità concrete sul progetto.

Jean, che ha collaborato anche alla prima e unica pellicola dedicata alla famiglia di Springfield, ha fornito degli importanti aggiornamenti sulle volontà della produzione in una recente intervista con Slash Film, nella quale ha escluso l'arrivo di un sequel del film uscito nel 007. Di seguito vi riportiamo l'intera conversazione:

La Disney ha dimostrato interesse per un nuovo film dei Simpson?

"Vi direi di sì ma siamo davvero alle prime fasi di sviluppo. Mi piacerebbe molto realizzarne uno per la Disney ma non accadrà la prossima settimana o il prossimo anno."

Però la situazione è diversa da quella della 20th Century Fox, quando non eri sicuro che sarebbe arrivato.

"Al D23 Matt ha detto 'Credo che accadrà' e io sono d'accordo con lui. Sono d'accordo con la sua dichiarazione. Credo anch'io che accadrà."

Sapendo quanto è stato difficile trovare una storia per il primo film dei Simpson, pensi che la seconda volta andrà meglio?

"Non è mai facile, di questo ne sono sicuro. Lo faremmo solo con un'idea meritevole di essere trasformata in un altro film. Non abbiamo certamente bisogno di tirare fuori più Simpson per fare soldi o per avere del materiale aggiuntivo. Andremmo avanti solo se pensassimo di avere una bella storia e volessimo raccontarla."

Una storia standalone, non un sequel?

"Esattamente."

In ogni caso si tratterà dunque di un capitolo originale dei Simpson. A voi piace questa prospettiva? Fatecelo sapere nei commenti. Per quanto riguarda la trentunesima stagione della serie, è stato da poco annunciato che Cobie Smulders parteciperà all'episodio dei Simpson a tema Marvel.