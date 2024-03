Quale sarà il prossimo film di Robert Downey Jr dopo l'Oscar? Scoprite come proseguirà la carriera dell'amata star della Marvel dopo la vittoria agli Academy Awards 2024 per Oppenheimer come miglior attore non protagonista.

Il prossimo progetto di Robert Downey Jr non sarà un film bensì una serie tv: l'attore, infatti, sarà visto nella serie Il simpatizzante, realizzata da HBO e firmata dall'acclamato regista sud-coreano Park Chan-wook, autore di Oldboy e Decision to leave che torna sul piccolo schermo dopo il successo della miniserie The Little Drummer Girl, con Florence Pugh, Michael Shannon e Alexander Skarsgaard. La serie arriverà in Italia prossimamente in esclusiva su Sky e NOW, e vedrà un Robert Downey Jr più trasformista che mai chiamato ad interpretare molteplici ruoli.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la star di Oppenheimer è legata al film All-Star Weekend, diretto dall'attore Jamie Foxx, che però non verrà mai pubblicato: girato nel lontano 2018, il progetto vedeva Robert Downey Jr nei panni di un messicano, motivo per cui dopo diversi rinvii e posticipi è stato accantonato definitivamente per evitare di urtare la sensibilità del pubblico.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi film di Robert Downey Jr, ricordiamo che restano all'orizzonte il tanto atteso Sherlock Holmes 3 e ovviamente il chiacchierato ritorno nei panni di Iron Man in Avengers: Secret Wars, il capitolo conclusivo della Saga del Multiverso che uscirà a vent'anni dal primo Iron Man di Jon Favreau.

