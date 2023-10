Quale sarà il prossimo film di Martin Scorsese? Ci sarà ancora Leonardo DiCaprio

Quale sarà il prossimo film di Martin Scorsese? Ora che Killers of the flower moon è arrivato al cinema in tutto il mondo, il regista ha confermato ufficialmente su quale film lavorerà nei prossimi mesi.

Durante il tour stampa di Killers of the flower moon, totalmente incentrato sul regista in quanto gli attori del cast non possono rilasciare dichiarazioni a causa degli scioperi del sindacato SAG attualmente in corso, Martin Scorsese ha confermato che il suo prossimo film sarà The Wager: il progetto sarà nuovamente prodotto da Apple Studios, lo streamer dietro alla realizzazione di Killers of the flower moon, e curiosamente sarà un secondo adattamento di un libro di David Gran, l'autore del libro 'Gli assassini della Terra Rossa: Affari, petrolio, omicidi e la nascita dell'FBI. Una storia di frontiera' sul quale il film Killers of the flower moon è basato.

Anche The Wager è un libro di non-fiction che ricostruisce nel dettaglio una storia vera, con un'ambientazione però totalmente diversa rispetto a quella tardo-western di Killers: stando alla sinossi del volume di saggistica, infatti, la storia di The Wager è ambientata nel 1740 e inizia quando un barchino semi distrutto con 30 uomini a bordo approda sulla costa del Brasile. I sopravvissuti dissero di essere l'equipaggio di una nave britannica che stava inseguendo una nave spagnola e che si era schiantata su un'isola nella regione della Patagonia del Sud America, ma le loro storie di sopravvivenza, che in un primo momento li rendono degli eroi, nel giro di sei mesi entrarono in conflitto con quelli di un'altra nave, ancora più malandata della prima, che arrivò sulla costa del Cile con soli tre uomini a bordo. Questi marinai accusarono gli altri di essersi ammutinati e di averli lasciati a morire...

The Wager avrà per protagonista Leonardo DiCaprio, ma al momento non è chiaro quando inizieranno le riprese. Inoltre, ricordiamo che Martin Scorsese ha annunciato anche un nuovo film su Gesù Cristo, che però probabilmente dovrà aspettare la conclusione dei lavori di The Wager.

Vi terremo aggiornati.