Quale sarà il prossimo film di Jennifer Garner? La star torna a Netflix dopo Family Switch

Dopo il successo di Family Switch e quello di The Adam Project, l'attrice Jennifer Garner tornerà nuovamente a lavorare con la piattaforma di streaming on demand Netflix per il film appena annunciato Mrs Claus.

I dettagli sulla trama del progetto per il momento sono ancora tenuti nascosti, ma stando alle prime indiscrezioni - e a giudicare anche dal titolo - dovrebbe trattarsi di un film natalizio. Leah McKendrick (Scrambled) sta scrivendo la sceneggiatura, con Reese Witherspoon e Lauren Neustadter che produrranno tramite la casa di produzione Hello Sunshine, che ha firmato anche l'acclamata serie thriller di Apple TV+ The Last Thing He Told Me, sempre con Jennifer Garner.

Secondo Deadline, Hello Sunshine ha portato il progetto di Mrs Claus a Jennifer Garner, con Witherspoon che ha fornito l'idea originale. McKendrick è noto soprattutto per aver scritto, diretto e interpretato il film drammatico Scrambled, presentato in anteprima mondiale al SXSW Film Festival dello scorso anno e distribuito da Lionsgate all'inizio di quest'anno, e più recentemente è stata scelta per scrivere la sceneggiatura del sequel di I Know What You Did Last Summer per Sony.

Ricordiamo che, prossimamente, Jennifer Garner sarà vista in Deadpool & Wolverine, nuovo film Marvel Studios in arrivo al cinema dal 24 luglio nel quale l'attrice tornerà a vestire i panni di Elektra.

