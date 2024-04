Quale sarà il prossimo film sui Ghostbusters dopo Minaccia Glaciale?

Ghostbusters 6 non è ancora stato confermato, ma il successo - quantomeno al box office - di Ghostbusters Minaccia Glaciale lascia intendere che la produzione donerà un altro, l'ennesimo, capitolo al franchise, che quest'anno compie quarant'anni dalla sua uscita.

L'amore per la saga di Ghostbusters, che cavalca l'onda del successo da ormai quattro decenni, non tende a volersi spegnere. Seppure le recensioni di Ghostbusters Minaccia Glaciale siano tutt'altro che positive, non è questa la metrica con cui Hollywood decide il successo o meno di un blockbuster. Gli incassi sono sostanzialmente l'unico motivo per cui una saga vive o muore, e quelli dell'ultimo esponente della saga con gli Acchiappafantasmi sono, almeno per il momento, ottimi.

Resta ora da capire quale sarà il corso che prenderà il franchise, che abbiamo riassunto in una classifica dal migliore al peggiore Ghostbusters. Si tornerà sui passi del reboot uscito nel 2016, con una nuova squadra di Ghostbusters - speriamo più fortunata del quartetto tutto al femminile - o si continuerà a calcare la via del fan service con vecchi e nuovi volti mescolati? Una cosa è certa: il cast di Ghostbusters 6 è ancora tutto da definire, e molto dipenderà dalla direzione in cui gli sceneggiatori e il regista vorranno andare.

Ci sentiamo di dire che, con tutta probabilità, la famiglia Spengler sarà ancora al centro delle vicende narrative, così come avvenuto nell'ultima Minaccia Glaciale e in Legacy del 2021. Insomma, è chiaro che Finn Wolfhard e McKenna Grace, che prestano il volto a Trevor e Phoebe Spengler, saranno la nuova generazione di Acchiappafantasmi. Resta da capire chi, ma soprattutto se, alcuni dei volti storici torneranno nella sesta pellicola.

Il finale di Minaccia Glaciale non lascia grande spazio ad un continum diretto, a differenza di quanto avvenuto con Afterlife, che lasciava presagire una nuova avventura - che poi si è sviluppata con l'ultimo film ora nelle sale. È probabile che si vada verso un reboot della storia, pur mantenendo gli stessi personaggi introdotti con gli ultimi due film, approfondendoli e dandogli il giusto spazio.

