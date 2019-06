Il prossimo film diretto da James Wan non sarà Aquaman 2

Prima di tornare nel mondo subacqueo per la realizzazione di Aquaman 2, l'infaticabile regista, sceneggiatore e produttore James Wan si dedicherà alla realizzazione di un progetto personale che ha sviluppato negli scorsi mesi.

A rivelarlo lui stesso nel corso di una recente intervista promozionale per Annabelle 3, nuovo capitolo del The Conjuring Universe. Nel corso della chiacchierata a Wan è stato chiesto se il seguito del film con Jason Momoa sarebbe stato il suo prossimo progetto, e la risposta è arrivata prontamente:

"Penso di sapere quello che voglio dirigere dopo. Ho qualcosa che sto preparando da un po' di tempo, ma non ne sono ancora sicuro."

È interessante notare che Wan parla di qualcosa che "sta preparando", poiché attualmente il cineasta è legato a numerosi progetti, tra cui un imminente reboot dell'adattamento cinematografico di Mortal Kombat, per il quale è accreditato come produttore esecutivo, e un adattamento del classico romanzo di Stephen King The Tommyknockers, che produrrà sotto la sua etichetta Atomic Monster. Inoltre, lo ricordiamo, Wan produrrà The Trench, spin-off horror ambientato nel mondo di Aquaman.

