Quale sarà il prossimo film di Bradley Cooper dopo Maestro e gli Oscar 2024?

Quale sarà il prossimo film di Bradley Cooper L'autore di Maestro è uscito a mani vuote dagli Oscar 2024, proprio come il povero Martin Scorsese, co-produttore del film Netflix, ma così come il leggendario maestro dirigerà Vita di Gesù anche la star è già a lavoro sul suo nuovo progetto.

Stiamo parlando di Is this thing on?, nuovo film della carriera da regista di Bradley Cooper: proprio come A Star is Born e Maestro, il progetto sarà nuovamente prodotto, scritto, diretto e interpretato dalla star, che dividerà lo schermo con il suo amico Will Arnett, che ha scritto la sceneggiatura con Mark Chappell. Il film è ancora in fase di sviluppo iniziale e, sebbene Arnett abbia consegnato una bozza prima dell'inizio dello sciopero della WGA dello scorso anno, Bradley Cooper da allora ha rimodellato il copione, per il quale dovrebbe ottenuto un credito come co-sceneggiatore.

La trama rimane segreta, ma sappiamo che la produzione è affidata a Searchlight, studio cinematografico ex Fox e ora di proprietà della Disney che ha fatto faville agli Oscar 2024 con Povere creature di Yorgos Lanthimos: le riprese inizieranno in autunno, quindi nei prossimi mesi emergeranno certamente delle novità dal fronte di Is this thing on?

Nel corso della sua carriera, Bradley Cooper è stato nominato 12 volte agli Oscar in qualità di attore protagonista, attore non protagonista, produttore del miglior film, e sceneggiatore, sia nella categoria originale sia in quella non originale, per film come American Sniper, American Hustle, Il lato positivo, Nightmare Alley, Joker, A Star Is Born e Maestro.

