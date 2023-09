Nei prossimi giorni usciranno non uno, ma ben 5 nuovi film di Wes Anderson: è l'incredibile coincidenza che si verificherà la prossima settimana, tra i bisogni del calendario uscite delle sale cinematografiche e quelli della piattaforma di streaming on demand Netflix.

Dovete sapere infatti che, se il 28 settembre arriverà nei cinema Asteroid City, distribuito da Universal Pictures che anche in questo caso - come è stato per Oppenheimer - ha deciso di rinviare l'uscita italiana del film di Wes Anderson rispetto all'uscita internazionale (presentato a Cannes 2023 lo scorso maggio e poi arrivato nei cinema nord-americani a giugno), il 27 settembre su Netflix uscirà La meravigliosa storia di Henry Sugar, una serie di film tratti dalla raccolta di racconti 'Un gioco da ragazzi e altre storie' di Roald Dahl.

Il progetto, che è stato presentato qualche settimana fa nel corso dell'80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, è composto da quattro cortometraggi che usciranno su Netflix in quattro giorni diversi, dal 27 settembre al 30 settembre: la distribuzione avverrà dunque quotidianamente, con La meravigliosa storia di Henry Sugar il 27 settembre, The swan il 28 settembre (lo stesso giorno in cui al cinema uscirà Asteroid City), The rat catcher il 29 settembre e per finire The poison il 30 settembre. Potete gustarvi il trailer in calce all'articolo.

