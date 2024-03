Quali sono i prossimi progetti di Zendaya dopo Dune - Parte 2?

Dune - Parte 2 è finalmente arrivato in sala e sta già riscuotendo un grandissimo successo, il cui merito è anche da attribuire a Zendaya, una delle protagoniste del film. Ma quali sono i prossimi progetti a cui parteciperà l'attrice tra cinema e serie tv?

Il prossimo film che la vedrà protagonista è l'attesissimo Challengers di Luca Guadagnino, in cui Zendaya interpreta una tennista di fama mondiale al centro di un triangolo amoroso con due suoi colleghi e sportivi. Arriverà nelle nostre sale il 24 aprile di quest'anno. Vi lasciamo anche il trailer ufficiale di Challengers.

Altra certezza è ovviamente la terza stagione di Euphoria, in cui Zendaya tornerà nel ruolo che l'ha consacrata al grande pubblico. Non abbiamo però ancora una data di uscita ufficiale, ma ormai è quasi certo che non vedremo la nuova tornata di episodi nel 2024, e dovremo aspettare il 2025. Ci siamo anche chiesti infatti ma che fine ha fatto Euphoria 3.

Abbiamo poi i progetti a cui Zendaya dovrebbe prendere parte ma per i quali manca la conferma ufficiale.

Di questi c'è A White Lie, in cui Zendaya dovrebbe interpretare una donna afroamericana che si finge bianca per entrare all'esclusivo Vassar College. Zendaya dovrebbe anche produrre il film.

Chiudiamo poi con un biopic con Zendaya che stando a Deadline sarà prodotto dalla A24, sulla vita di Ronnie Spector, cantante e leader del gruppo The Ronettes, e intitolato Be My Baby.

E voi in quale di questi progetti vorreste vedere Zendaya subito? Diteci la vostra nei commenti!