Tutti i prossimi progetti di Sydney Sweeney, la star di Euphoria e Madame Web

Ormai Sydney Sweeney è sulla cresta dell'onda, perciò andiamo a vedere tutti i prossimi progetti a cui la star prenderà parte al cinema, dato che ce ne sono già in uscita e alcuni annunciati in lavorazione.

Cominciamo con Tutti tranne te, commedia romantica che la vede co-protagonista assieme a Glen Powell. Qua intanto se volete ecco il trailer di Tutti tranne te, in uscita in Italia il 25 gennaio 2024.

Poi abbiamo il cinecomic Madame Web, in cui Sydney Sweeney interpreta Julia Carpenter, una delle Spider-Woman presenti nel film targato Sony. E anche per Madame Web ecco il trailer con Sydney Sweeney. Il film è fissato per il 14 febbraio 2024.

Sydney Sweeney sarà poi in Immaculate, horror psicologico che parla di religione, visto che l'attrice interpreterà una giovane devota a cui viene offerto un ruolo in un convento in Italia.

Spostiamoci nel thriller con Echo Valley, film con Sydney Sweeney e un cast composto da Julianne Moore e Domnhall Gleeson, che verrà distribuito da Apple Tv+.

Chiudiamo poi con il prossimo film di Ron Howard, Eden, survival thriller pieno di star fra cui appunto Sydney Sweeney, Ana De Armas, Jude Law, Vanessa Kirby e Daniel Bruhl.

