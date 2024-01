Quali sono i prossimi progetti di Sidney Sweeney dopo Madame Web?

Sydney Sweeney è probabilmente una delle attrici più in vista del momento: lanciatissima verso una carriera che sembra destinata a darle parecchie soddisfazioni, la star di Tutti Tranne Te si trova in effetti in un momento di vera e propria iperattività artistica, con un bel po' di progetti in arrivo prossimamente tra grande e piccolo schermo.

Protagonista del nuovo poster di Madame Web, Sweeney tornerà sul grande schermo prima di tutto proprio nel film nel quale la vedremo recitare al fianco di Dakota Johnson: si tratta, come ormai ben saprete, del nuovo capitolo dell'universo Sony incentrato sui villain di Spider-Man in arrivo il prossimo 14 febbraio.

A seguire ecco Immaculate, in arrivo il prossimo marzo: in questo caso la nostra Sydney vestirà i panni di una suora entrata a far parte di un convento italiano nel quale accadono cose decisamente strane, tra cui una sua gravidanza a dir poco imprevista; ancora da definire è invece la data d'uscita di Echo Valley, film targato Apple TV+ nel cui cast troveremo anche nomi come Domnhall Gleeson e Julianne Moore.

Tutto ciò, ovviamente, senza dimenticare l'attesissima terza stagione di Euphoria, recentemente posticipata al 2025: e voi, quale delle prossime interpretazioni di Sydney Sweeney attendete con maggior curiosità? Fatecelo sapere nei commenti!