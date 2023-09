Quali sono i prossimi progetti di Clint Eastwood?

Quali sono i progetti di Clint Eastwood? Il leggenda del cinema hollywoodiano, attore e regista pluripremiato, ha raggiunto la veneranda età di 93 anni ma continua a lavorare con i soliti ritmi infernali che hanno contraddistinto tutta la sua carriera.

Secondo quello che sappiamo al momento, però, Clint Eastwood ha un solo progetto in cantiere, il nuovo attesissimo film Juror 2, le cui riprese sono iniziate a giugno prima dello scoppio dello sciopero degli attori SAG. Quando il progetto venne annunciato, a marzo 2023, Juror 2 fu presentato come l'ultimo film di Clint Eastwood, e considerata l'età segnata sulla carta d'identità è possibile che, davvero, dopo questa ultima fatica l'attore e regista vincitore di cinque Premi Oscar decida di appendere cappello, sigaro e cinepresa al chiodo.

Al momento infatti non si hanno notizie in merito ad un futuro progetto di Clint Eastwood dopo Juror 2, ma volendo guardare il bicchiere mezzo pieno i fan possono concentrare tutta la loro attenzione e le loro aspettative su un film che avrà addosso a sé tutte le pressioni del caso: ricordiamo che Juror 2 è interpretato da Kiefer Sutherland, Toni Collette, Nicholas Hoult e Zoey Deutch, ed è ambientato durante un processo per omicidio in cui uno dei giurati si rende conto di aver ucciso la vittima in un incidente di guida: dovrà cercare di salvare l'imputato, che lui sa essere innocente, ma possibilmente evitando di incriminare sé stesso.

Attualmente Juror 2 non ha ancora una data d'uscita, quindi restate con noi per tutte le prossime novità.