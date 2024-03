Quali sono i prossimi progetti di Austin Butler dopo Dune: Parte 2? Cerchiamo di fare il punto della situazione sul futuro della carriera della star di Elvis e C'era una volta a Hollywood.

Nonostante il suo amico Timothée Chalamet lo abbia sponsorizzato per un cameo nei panni di Elvis in A Complete Unknown, film su Bob Dylan che l'interprete di Paul Atreides sta preparando con James Mangold, è difficile immaginare che l'attore candidato all'Oscar possa riprendere tanto presto il ruolo di Elvis The Pelvis, ma per sua fortuna Austin Butler ha diversi progetti in cantiere.

Anzitutto il 2024 vedrà finalmente la luce The Bikeriders, attesissimo nuovo film di Jeff Nichols più volte rimandato e atteso inizialmente come potenziale titolo in lizza per la stagione dei premi 2024: il film vedrà Austin Butler nei panni di un motociclista appartenente ad una gang di bikers capeggiata da Tom Hardy, per quello che promette di essere un neo-western su due ruote che molto probabilmente farà le felicità dei fan di Sons of Anarchy.

Oltre a vederlo nei restanti episodi dell'acclamata serie tv Masters of the Air, poi, Austin Butler sarà anche il protagonista di City on Fire, film basato sul romanzo di Don Winslow nel quale interpreterà il ruolo di un giovane criminale, mentre le indiscrezioni lo vogliono anche in Heat 2 di Michael Mann, le cui riprese dovrebbero partire nel 2024 e nel quale il nostro dovrebbe interpretare il ruolo di Chris Shiherlis, che fu di Val Kilmer nel capolavoro del 1995.

