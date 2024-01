Quali sono i prossimi progetti di Ben Affleck? Tutti i nuovi film dell'attore e regista

Quali sono i prossimi progetti di Ben Affleck? Reduce dal grande successo di Air di Ben Affleck, che sfortunatamente ha perso il treno per gli Oscar 2024, la star è pronta a tornare sia davanti che dietro la macchina da presa.

In questi giorni infatti sono stati annuncianti ben due nuovi progetti di Ben Affleck: il primo è Animals, nuovo film da regista per Ben Affleck che dirigerà ancora una volta l'amico di una vita Matt Damon con la piattaforma di streaming on demand Netflix che produrrà e distribuirà; il secondo invece è The Accountant 2, sequel del thriller-action del 2016 di Gavin O'Connor (che ha diretto l'attore anche nell'acclamato dramma sportivo Tornare a vincere) nel quale Ben Affleck interpreta un genio matematico che in realtà lavora come contabile per numerose organizzazioni criminali. Le riprese di Animals e di The Accountant 2 dovrebbero iniziare nel 2024, con il film di Netflix (nel quale al momento non è chiaro se Ben Affleck avrà anche un ruolo di attore) che dovrebbe avere la priorità.

Inoltre, in base a precedenti rapporti, il nome di Ben Affleck è associato anche ad altri due progetti, entrambi come regista: Il custode delle città perdute, adattamento del romanzo di Shannon Messenger in lavorazione alla Disney, e The Big Goodbye, adattamento del libro omonimo di Sam Wasson incentrato sul complesso dietro le quinte della realizzazione del cult del cinema noir americano Chinatown di Roman Polanski.

Vi terremo aggiornati su tutte le novità nella carriera di Ben Affleck, restate sulle pagine di Everyeye.