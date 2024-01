Quali sono i prossimi personaggi in scadenza dopo Topolino?

Adesso che Disney ha perso i diritti su Steamboat Willie all'ingresso del 2024, ci sono altri personaggi iconici "in scadenza"?

Ebbene sì: da Pluto a Paperino, da Frankenstein e Dracula targati Universal nei prossimi anni scadranno i copyright di molti volti iconici di film e fumetti con la conseguenza, in mancanza di rinnovo, che questi personaggi possano essere usati nelle loro declinazioni più lontane all'originali. L'esempio di Winnie The Pooh rivisitato in chiave horror nel film Winnie-the-Pooh: Blood and Honey è certamente il più calzante: che adesso ci attenda anche una versione killer del primo Topolino della storia?

Nella prospettiva degli anni futuri, però, la lista si amplia tra supereroi dei fumetti e prime versioni dei personaggi della nostra infanzia. Nel 2026, ad esempio, scadrà il termine per Pluto l'iconico cane compagno di avventure di Topolino: è il prossimo personaggio Disney che potrebbe diventare di dominio pubblico.

Il 2027, invece, diventeranno di dominio pubblico le versioni nel 1931 di Frankenstein dell'iconico Boris Karloff e di Dracula di Bela Lugosi. La scadenza dei diritti su questi personaggi aprirà nuove porte al genere horror in tutte le sue declinazioni?

Dopo Pluto, toccherà a Paperino nel 2030 a quasi 100 anni dal suo debutto nel cortometraggio La gallinella saggia del 1934. Qualche anno dopo, nel 2033 potrebbe diventare di dominio pubblico, come per Topolino, la prima versione di Daffy Duck di Warner Bros: il personaggio venne introdotto nel cortometraggio Caccia alle anatre nel 1937.

Tre supereroi storici DC potrebbero diventare tra dieci anni di dominio pubblico: nel 2034 tocca a Superman, il primo supereroe nella storia, creato da Jerry Siegel nel 1933 ma con un debutto nella storia dei fumetti in Action Comics n.1 nel 1938. A seguire nel 2035 Batman: co-creato da Bill Finger e Bob Kane, l'iconico uomo pipistrello fece il suo esordio in Detective Comics #27 del 1939. Infine, è il turno di Wonder Woman nel 2037 nella prima versione di Harry G. Peter: il debutto avvenne in All Star Comics n. 8 per la prima supereroina DC.

Cosa riserva il futuro per questi personaggi? Nell'attesa di scoprirlo ecco i 5 film Disney in arrivo nel 2024!