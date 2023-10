Quali sono i prossimi film di Will Smith? Scopriamoli assieme

Inutile girarci attorno: la carriera Will Smith non si è ancora ripresa dopo lo schiaffo dato a Chris Rock alla cerimonia degli Oscar. E questo è chiaro dal fatto che i film che dovrebbero vederlo protagonista sono tutti un po' nel limbo. Scopriamoli assieme.

Fra quelli che dovrebbero uscire c'è Bad Boys 4, già messo in cantiere dopo l'ottimo responso di pubblico per il terzo capitolo della saga, Bad Boys For Life. Bad Boys 4 con Will Smith aveva anche una data d'uscita, cioè il 14 giugno 2024, ma dopo gli scioperi è difficile che possa arrivare in sala in quel periodo.

Altro sequel già annunciato è Io sono leggenda 2, nel quale sembra proprio che Will Smith riprenda il ruolo dal primo capitolo tratto da libro di Richard Matheson. Anche Michael B. Jordan è legato al progetto, ma di ufficiale c'è ancora poco.

Anche Bright 2 era in questo limbo produttivo: il sequel del film Netflix con Will Smith e Joel Edgerton sembrava cosa fatta ma prima c'è stato l'abbandono del regista David Ayer e poi la conferma di Netflix della cancellazione di Bright 2.

Altro film Netflix messo in pausa dopo lo schiaffo è Fast and Loose, appunto con protagonista Will Smith. Un thriller in cui il personaggio di Smith perde la memoria e scopre che ha condotto una doppia vita come agente della CIA e criminale.

E secondo voi arriveranno davvero questi film con Will Smith o no? Vorreste vederlo di nuovo protagonista? Diteci la vostra nei commenti!