Quali sono i prossimi film in sviluppo sui libri di Stephen King? Oltre a tenere d'occhio le librerie per l'uscita del nuovo romanzo Holly, i fan del Re del Terrore farebbero bene a controllare anche la lista disponibile all'interno del nostro articolo.

Partiamo con Pet Sematary: Blood Line, film prequel del famoso romanzo horror Pet Sematary prodotto e distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Paramount+. Si tratta di una storia originale non basata su un libro dell'autore, ma ambientata nel mondo pieno di orrori sovrannaturali già esplorato in diversi adattamenti cinematografici, ed uscirà il 6 ottobre 2023.

Senza una data d'uscita è invece Salem's Lot, remake cinematografico dell'acclamato romanzo omonimo già trasposto in live-action dal regista Tobe Hooper, che esiste sia in versione cinematografica sia in versione 'estesa' come mini-serie televisiva (e che abbiamo citato nel nostro articolo dedicato ai 5 migliori film tratti dai libri di Stephen King). James Wan sta inoltre producendo un adattamento di The Monkey, basato sull'omonimo racconto contenuto nella raccolta Scheletri, mentre Mike Flanagan è a lavoro su The Life of Chuck, basato sul racconto della raccolta If it bleeds. Infine, Paul Greengrass dirigerà Fairy Tale, basato sul romanzo dark fantasy di recente pubblicazione, mentre sono in sviluppo anche i film di The Long Walk, The Running Man e di Elevation.

Tra le serie tv, oltre ad un adattamento del recente romanzo Billy Summers, sono in arrivo la serie tv prequel di IT Welcome to Derry per la piattaforma di streaming on demand Max e ovviamente l'ambizioso La torre nera di Mike Flanagan, che il regista sta sviluppando attualmente in forma indipendente (ma che potrebbe essere distribuita da Prime Video).

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.