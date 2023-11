Quali sono i prossimi film Sony su Spider-Man oltre Venom?

Venom 3 è stato posticipato all'8 novembre 2024, ma l'universo narrativo di Spider-Man appare più florido che mai: basti pensare a tutti i progetti che Sony ha in serbo per noi. Cosa ci riserverà il futuro del franchise?

Oltre al già menzionato Venom 3, spiccano Madame Web e Kraven the Hunter. Il primo film, diretto da S.J. Clarkson, sarà incentrato sui personaggio di Cassandra Web (leader delle Donne Ragno e dotata di poteri psichici) e Julia Carpenter (interpretata da Sydney Sweeney, star di Euphoria). La pubblicazione è prevista per il 16 febbraio 2024.



Il secondo, invece, racconterà la storia del celebre immigrato russo Sergei Kravinoff/Kraven, perennemente impegnato nel tentativo di essere il più grande cacciatore del mondo. Stavolta, salvo rinvii, la data d'uscita coincide col 30 agosto dello stesso anno.

Seguono Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo e ultimo capitolo della saga d'animazione su Miles Morales, e una nuova pellicola MCU con Tom Holland nei panni del protagonista. "Faremo un altro film?" ha dichiarato Amy Pascal, presidente di Columbia Pictures. "Ovviamente!", per poi aggiungere che i lavori sarebbero ripresi al termine dello sciopero degli sceneggiatori (concluso mercoledì 27 settembre 2023).



Altrettanto attesi sono El Muerto (incentrato sull'omonimo personaggio interpretato dal rapper Bad Bunny), The Sinister Six (progetto "rivitalizzato" dal successo di Venom, e basato sui supercriminali riuniti da Vulture e) e Nightwatch, che ha debuttato nel numero 99 di Web of Spider-Man. Ricordiamo anche Jackpot e Hypno Hustler, le cui controparti narrative sono Sara Ehret, mutata a seguito di un esperimento generico andato male, e il cantante della band Mercy Killers.



Oltre a Madame Web e Sara Ehret, sul fronte femminile abbiamo Black Cat, Spider-Woman e (almeno inizialmente) Silver Sable. Se, da un lato, il progetto su Silver Sable è stato ufficialmente abbandonato, la Gatta Nera e Jessica Drew/Gwen Stacy torneranno con tutta probabilità sul grande schermo.



Passando alle serie TV, spiccano Silk: Spider Society e Spider-Man Noir. La prima racconterà la storia di Cindy Moon (comprimaria dell'Uomo Ragno, per il quale prova una spiccata attrazione fisica), mentre la seconda, appunto, dello Spider-Man Noir già conosciuto nella saga di animazione. Chiudono la rassegna un film e un live-action, entrambi senza titolo: debutteranno rispettivamente l'8 novembre 2024 e il 27 luglio 2025.

A proposito, quando assisteremo al live-action su Miles Morales?