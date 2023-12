Quali sono i prossimi film di Ridley Scott dopo Napoleon? A 86 anni compiuto l'autore britannico non mostra cenni di cedimento, e ha già diversi progetti in cantiere oltre alla director's cut da 4 ore di Napoleon.

Il prossimo film in uscita firmato Ridley Scott sarà ovviamente Il gladiatore 2, sequel del film del 2000 con protagonisti Russell Crowe e Joaquin Phoenix che arriverà a novembre 2024: il nuovo capitolo non proseguirà la storia dell'episodio originale, considerato che sia il protagonista Massimo Decimo Meridio che il suo nemico giurato Commodo trovavano la morte nelle scene finali, ma avrà per protagonista Lucio, il nipote di Commodo, bambino ai tempi del primo film e oggi interpretato dal candidato all'Oscar Paul Mescal. Secondo i primi dettagli sulla storia de Il gladiatore 2, Lucio dopo la morte dello zio ha lasciato Roma e ha vissuto circa vent'anni lontano da casa viaggiando in lungo e in largo per l'Impero.

Una volta finiti i lavori per Il gladiatore 2, che riprenderanno dopo la pausa natalizia, Ridley Scott si dedicherà ad altri due film già in sviluppo: il primo nuovo film di Ridley Scott sarà un western, con l'autore che ha personalmente dichiarato al New Yorker che il suo 30esimo lungometraggio lo porterà per la prima volta nel Far West, un'ambientazione e un genere che Scott non ha mai sperimentato prima nel corso della sua carriera; il secondo nuovo film invece sarà Bomb, un action-thriller ispirato a Speed e Quel pomeriggio di un giorno da cani annunciato proprio in questi giorni e incentrato su un negoziatore di ostaggi che la notte prima del suo matrimonio viene chiamato a contrattare con un uomo che minaccia di far esplodere Piccadilly Circus e che dice di voler parlare esclusivamente con lui.

Da segnalare inoltre che Ridley Scott sta anche lavorando alle serie tv di Alien e di Blade Runner 2099 in qualità di produttore esecutivo, mentre negli scorsi mesi l'autore ha co-prodotto anche Alien: Romulus, nuovo film della saga di sua creazione diretto da Fede Alvarez la cui uscita è prevista per il 16 agosto 2024.