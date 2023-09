Quali sono i prossimi film di PlayStation Productions dopo Gran Turismo?

Ormai sembra proprio che PlayStation Productions voglia guadagnarsi il proprio posto nel campo della produzione cinematografica. Due film già all'attivo e altri in cantiere pronti ad arrivare: andiamo a vederli tutti.

Da oggi arrivato nelle nostre sale (e qui la recensione di Gran Turismo) l'ultimo film di PlayStation Productions sta iniziando la sua avventura cinematografica, eppure la costola della Sony Interactive Entertainment ha già all'attivo Uncharted e in cantiere altri prodotti di IP videoludiche decisamente importanti.

Cominciamo con Days Gone, basato sul videogioco action-adventure con protagonista Deacon St. John, ex militare che vive in un mondo post-apocalittico invaso da infetti simili a zombie. PlayStation Productions lo sta producendo assieme a Vendetta Productions e TriStar Pictures. Al momento dovrebbe dirigerlo Johannes Roberts (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), ma non ha ancora una data certa (anche se si parla di un ipotetico 2025).

Poi abbiamo Gravity Rush, dal gioco per PSVita e PS4 dove si poteva manipolare la gravità a piacimento. La coproduzione dovrebbe essere con Scott Free Productions e Columbia Pictures, mentre alla regia ci sarebbe Anna Mastro. Anche in questo caso si parla di 2026 come possibile uscita.

Passiamo all'adattamento di Ghost of Tsushima, coproduzione con Sucker Punch Productions, Columbia Pictures e 87Eleven Entertainment. Alla regia dovrebbe esserci Chad Stahelski, co-creatore e regista di tutta la saga di John Wick. Uscita decisamente dubbia, forse il 2028.

Ultimo in scaletta dovrebbe essere il film su Jak and Daxter, con il Ruben Fleischer di Uncharted alla regia in collaborazione con Naughty Dog. Non si sa però ancora se sarà in live-action o animato.

Questi erano tutti i prossimi progetti cinematografici di PlayStation Productions: e voi quale aspettate di più? Ditecelo nei commenti, intanto vi lasciamo alle 5 cose da sapere sul film di Gran Turismo.