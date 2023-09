Quali sono i prossimi film Pixar dopo Elemental? Ora che Elemental è arrivato su Disney+, diamo un'occhiata al futuro degli acclamati Pixar Animation Studios.

Al momento della stesura di questo articolo, sono 3 i nuovi film Pixar già annunciati ufficialmente dalla Disney e in arrivo nei prossimi anni.

Il primo è Elio, che arriverà l'1 marzo 2024 e racconterà la storia di un ragazzo di 11 anni che si ritroverà accidentalmente teletrasportato in un mondo alieni, dove si troverà faccia a faccia con il Comuniverso, un raduno interplanetario a cui partecipano i rappresentanti di tutta la galassia. Qui Elio verrà scambiato per il portavoce ufficiale della Terra, cosa che gli permetterà di diventare l'eroe spaziale che ha sempre sognato di essere.

Il secondo film in programmazione è Inside Out 2, sequel dell'acclamato Inside Out di Pete Docter, considerato uno dei migliori film d'animazione mai fatti, vincitore del premio Oscar per il miglior film d'animazione nel 2016 e nominato anche alla statuetta per la miglior sceneggiatura originale. Inside Out 2 uscirà nel’estate del 2024, e sebbene i dettagli della trama siano tenuti segreti, è stato confermato che il film ritroverà la protagonista del primo episodio, Riley, oggi diventata un'adolescente: insieme a lei ci saranno anche le emozioni del primo film, insieme a tutta una serie di sentimenti nuovi di zecca generati dalla prossima, cruciale fase della sua vita.

Il terzo film è Toy Story 5, un altro sequel targato Pixar e quinto capitolo della saga più longeva dello studio cinematografico (uscito nel 1995, Toy Story è stato il primo film Pixar in assoluto). Il film non ha ancora una data d'uscita fissata e i dettagli della trama rimangono nascosti: secondo le indiscrezioni, la storia di Toy Story 5 potrebbe ruotare intorno ai figli di Andy, mentre Pete Docter ha confermato che nel film torneranno alcuni dei personaggi più iconici della saga, come Woody e Buzz Lightyear, che si erano separati alla fine di Toy Story 4,

Lontano dal grande schermo, e in arrivo su Disney+, da segnalare anche l'arrivo di Win or Lose, prima serie tv della Pixar totalmente originale, diretta da Michael Yates e Carrie Hobson: racconta la storia di una squadra di softball delle scuole media ad una settimana dalla partita più importante del campionato, con ogni episodio che sarà raccontato dalla prospettiva di un personaggio diverso.