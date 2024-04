Quali sono i prossimi film di Park Chan-wook? Ci saranno revenge-western e fantascienza

Quali sono i prossimi film di Park Chan-Wook? In vista dell'uscita della nuova serie tv Il simpatizzante, in arrivo su Sky e NOW, diamo un'occhiata al futuro della carriera dell'acclamato regista sud-coreano.

Grazie ad un nuovo profilo sul New Yorker, infatti, oltre al remake della commedia dark The Axe, di cui vi abbiamo già parlato nei prossimi giorni, apprendiamo che l'acclamato regista di Oldboy, The Handmaiden e Decision to leave è anche al lavoro su un revenge western e un adattamento live-action del romanzo/anime giapponese Genocidal Organ. "Alla fine dei conti il cinema è nelle mani dei finanziatori", ha dichiarato Park Chan-wook riguardo al destino dei suoi prossimi progetti cinematografici. "Il che significa che baso le mie decisioni su quali progetti realizzare dopo sulle regole di questa industria."

Il western di vendetta, attualmente senza titolo, racconterà - o racconterebbe, qualora dovesse entrare concretamente in produzione - la storia di “un gruppo di banditi che terrorizzano una piccola città approfittando della copertura offerta da un temporale, e di un medico e di uno sceriffo che cercano vendetta”. Nel frattempo, il romanzo di fantascienza del 2012 Genocidal Organ si concentra su un uomo che sta organizzando la guerra civile: il libro viene dall'autore Project Itoh, che ha scritto il romanzo di Metal Gear Solid 4: Guns of The Patriots di Hideo Kojima, ed è già stato adattato in un anime dallo scrittore/regista Shūkō Murase.

Il prossimo film di Park Chan-wook come detto sarà The Axe, la storia di un lavoratore che inizia a fare fuori i suoi colleghi per eliminare la concorrenza che potrebbe soffiargli il posto di lavoro.

Su Pulp Fiction (4K UHD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.