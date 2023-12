Quali sono i prossimi film di Nicolas Cage? Ecco cosa ci aspetta nei prossimi 2 anni

Nicolas Cage si è dimostrato, nel corso degli anni e dei decenni, uno degli attori più versatili e amati del panorama hollywoodiano e sta vivendo, senza dubbio, uno dei momenti più floridi della propria carriera. Scopriamo insieme quali saranno i prossimi progetti che vedranno coinvolto l’attore californiano protagonista di Fuori in 60 Secondi.

Dopo aver riportato le parole di Nicolas Cage a proposito di Face/Off, torniamo a parlare del nipote di Francis Ford Coppola per condividere quello che sappiamo su quelli che saranno i lavori futuri di un attore che si è dimostrato estremamente attivo in questi ultimi anni.

Innanzitutto, nel 2024, uscirà Longless, un horror diretto da Oz Perkins in cui Cage interpreterà un serial killer ricercato da una giovane detective dell’FBI che vedrà il protagonista di Con Air anche nelle vesti di produttore.

Quindi, potremo ritrovare Nicolas Cage in Arcadian, altro horror che debutterà nel 2024: l’attore sarà nei panni di Paul, padre di una famiglia la cui pacifica vita di campagna sarà stravolta da una strana creatura che attaccherà la fattoria in cui vive.

Nel 2025 arriverà poi The Surfer, che racconterà la storia di un uomo che, tornato dopo anni nella sua casa sulla spiaggia, dovrà affrontare un gruppo di surfisti che hanno preso possesso della spiaggia su cui è cresciuto.

Ancora privo di una data ufficiale, ma assolutamente da tenere sott’occhio, sarà poi Lords of War, in cui Nicolas Cage tornerà nel ruolo di Yuri Orlov e che servirà da sequel all’intenso Lord of War del 2005. L’attore di 8mm- Delitto a Luci Rosse, sarà affiancato da Bill Skarsgard, interprete del figlio del protagonista del primo film, intenzionato a eguagliare le gesta del padre come signore della guerra.

In attesa di poter vedere i prossimi film del premio Oscar, vi lasciamo a un articolo a proposito di quella volta in cui Nicolas Cage aveva contattato David Bowie per la colonna sonora del suo Superman.