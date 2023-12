Quali sono i prossimi film di Michael Mann? Non solo Heat 2, tra Vietnam e fantascienza

Quali sono i prossimi film di Michael Mann? Dopo l'uscita di Ferrari, l'autore ottantenne non ha alcuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore e ha recentemente parlato di tre nuovi film.

Il primo è ovviamente Heat 2, adattamento dell'omonimo romanzo scritto dallo stesso Michael Mann e prequel/sequel del primo leggendario Heat del 1995, il più grande heist-drama movie di tutti i tempi: sia The Film Stage che Uproxx riferiscono che, in una nuova intervista promozionale, Michael Mann ha confermato che Heat 2 sarà il suo prossimo film, e in base alle "fonti certe" dei due magazine la Warner Bros. sarebbe pronta a stanziare un grosso budget per l'attesissimo sequel, che avrebbe già attirato quasi tutte le giovani star del settore: tra i nomi circolati ci sono anche quelli di Channing Tatum e Jeremy Allen White, che a quanto pare hanno reso noto il loro interesse.

Sempre parlando con Uproxx, Michael Mann ha inoltre riaffermato il suo interesse per un progetto ambientato in Vietnam, forse “Hue 1968” di Mark Bowden, sull’offensiva del Tet, punto di svolta della guerra, che in passato fu in lavorazione come serie FX in 10 parti ma che in tempi più recenti potrebbe essere stato rimodellato come un lungometraggio. Inoltre, Mann ha fatto anche riferimento ad un altro progetto a cui sta lavorando, un film di fantascienza, ma ha anche specificato: “Non posso assolutamente parlarne!”. Infine, in tempi recenti è stato annunciato che Michael Mann produrrà il remake di Veteran, famoso blockbuster coreano.

