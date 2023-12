Quali sono i prossimi film di Jason Momoa? Il post-Aquaman dell'attore

Quali sono i prossimi film di Jason Momoa? Da oggi 20 dicembre esce al cinema in Italia Aquaman e Il regno perduto, ma la star di Game of Thrones e Dune ha già diversi progetti in cantiere per il prossimo futuro.

Per il cinema, Jason Momoa sarà visto prossimamente nel film La mano di Dante, film girato in Italia e dedicato alla storia del Sommo Poeta interpretato, tra gli altri, anche da Oscar Isaac, Gerard Butler e Martin Scorsese, diretto dal pluripremiato regista Julian Schnabel. In produzione ci sono anche Fast & Furious X - Parte 2, o Fast & Furious 11 se preferite, mentre le indiscrezioni parlano di una possibile partecipazione di Dante (non il poeta, ma il villain interpretato da Jason Momoa nella Fast Saga) anche nel film spin-off di Hobbs interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson.

Inoltre, Jason Momoa fa parte anche del cast di Animal Friend, nuovo film ibrido tra animazione e live-action con protagonista Ryan Reynolds in lavorazione per Legendary Pictures, senza dimenticare il tanto atteso adattamento di Minecraft, tratto dal famoso videogame. Da segnalare inoltre che, secondo quanto dichiarato da Timothée Chalamet, Jason Momoa tornerà in Dune: Messia, terzo capitolo della saga di Denis Villeneuve in arrivo prossimamente (ma salterà Dune: Parte 2, in uscita il 28 febbraio 2024) ed è anche a lavoro sulla serie tv Chief of War, interessante progetto ad alto budget di Apple TV+ dedicato alle guerre interne delle isole Hawaii nel 18esimo secolo.

Restate con noi per tutte le prossime novità sulla carriera di Jason Momoa.