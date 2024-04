Quali saranno i prossimi film di James Cameron? Tutte le opere in arrivo

Quali saranno i prossimi film di James Cameron? In questo speciale daremo uno sguardo al futuro della carriera del leggendario regista premio Oscar, autore di The Abyss, Titanic e Avatar.

Partiamo da quest'ultimo, ovviamente, dato che la saga di Avatar ha occupato gli ultimi 24 anni della carriera di James Cameron e continuerà a farlo presumibilmente fino alla pensione: come noto, infatti, il 18 dicembre 2025 uscirà Avatar 3, sequel diretto di Avatar: La via dell'acqua, mentre il calendario ufficiale della Disney ci ricorda che i prossimi capitoli Avatar 4 e Avatar 5 arriveranno rispettivamente a dicembre 2029 e a dicembre 2031. Come se non bastasse, Cameron ha confermato di avere anche idee per Avatar 6 e 7, che però rimangono nel cassetto per adesso (e che l'autore, che avrà superato i 75 anni quando Avatar 5 uscirà al cinema, potrebbe limitarsi a produrre passando la regia a qualcun altro).

Lasciando Pandora, sappiamo che James Cameron vorrebbe ritagliarsi il tempo per realizzare il film The Last Train from Hiroshima, un progetto che il regista canadese sogna da diversi anni e che vorrebbe concretizzare, per parafrasare le sue parole, 'tra un Avatar e l'altro, prima del quarto episodio': il libro originale documenta la vita di Hiroshima e Nagasaki prima, durante e dopo il bombardamento nucleare che pose fine alla Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, James Cameron ha anche confermato di essere a lavoro su una nuova sceneggiatura della saga di Terminator, che esplorerà il tema sempre più attuale dell'intelligenza artificiale, e sulle sceneggiature di Alita 2 e 3, altro progetto di lunga data dell'autore che iniziò a lavorare al primo capitolo addirittura nel 2000.

Infine, sempre in qualità di produttore, James Cameron sta lavorando anche al remake di Viaggio allucinante, che dovrebbe essere diretto da Guillermo Del Toro.

