Quali sono i prossimi film di James Cameron? Il futuro del regista va anche oltre Avatar

Quali sono i prossimi film di James Cameron? Come noto in questo periodo l'autore canadese sta lavorando ad Avatar 3, nuovo episodio dell'acclamata e pionieristica saga fantascientifica, ma non c'è solo Pandora nel futuro del suo cinema.

Negli scorsi mesi, infatti, James Cameron ha confermato di essere a lavoro anche su altri progetti non legati alla saga di Avatar, che comunque lo terrà impegnato per molti anni ancora visto che in lavorazione per Disney ci sono anche Avatar 4 e Avatar 5, in arrivo rispettivamente nel dicembre del 2029 e nel dicembre del 2031. Considerato però che Avatar 3 uscirà nel dicembre 2025, ci sarà una finestra di circa quattro anni tra il terzo capitolo della saga della famiglia Sully e il quarto, ed è possibile che in quel periodo James Cameron possa dedicare il suo tempo anche ad altri progetti in cantiere.

Uno di questi è senza dubbio The Last Train from Hiroshima, un progetto che James Cameron insegue da anni e che ha recentemente confermato di voler realizzare 'tra un Avatar e l'altro, prima del quarto episodio': il libro originale documenta la vita di Hiroshima e Nagasaki prima, durante e dopo il bombardamento nucleare che pose fine alla Seconda Guerra Mondiale, ma non è chiaro se l'autore - che dovrebbe essere il regista del progetto - abbia concepito il film come documentario o come un lungometraggio di finzione.

Inoltre, James Cameron ha anche confermato di essere a lavoro su una nuova sceneggiatura della saga di Terminator, che esplorerà il tema sempre più attuale dell'intelligenza artificiale, e sulle sceneggiature di Alita 2 e 3, altro progetto di lunga data dell'autore: i piani iniziali per i film di Alita, infatti, risalgono ai primi 2000, ma dopo essersi imbarcato sul progetto di Avatar James Cameron cedette la regia a Robert Rodriguez, rimanendo a bordo di Alita come sceneggiatore e produttore.

