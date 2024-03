Quali sono i prossimi film di Florence Pugh dopo Dune: Parte 2? La giovane attrice britannica, interprete della principessa Irulan nella saga di Denis Villeneuve, ha diversi progetti in cantiere e in arrivo nei prossimi mesi, scoprite quali sono.

Dopo un anno pieno di soddisfazioni con apparizioni in film acclamati come Il gatto con gli stivali 2, Oppenheimer, Il ragazzo e L'airone e Dune: Parte 2, Florence Pugh in questi giorni sta già lavorando sul set di Thunderbolts, nuovo film dei Marvel Studios che la vedrà riprendere i panni della nuova Vedova Nera Yelena Belova, già interpretata nel MCU nel film Black Widow e nella serie tv Occhio di Falco.

Inoltre, il suo nome è legato anche ad altri due film in pre-produzione: il primo è l'horror The Pack, che racconterà la storia di un gruppo di documentaristi che si reca in Alaska per seguire una rara specie di lupo in via d'estinzione (si prevedono risvolti sul tema dei lupi mannari? Molto probabile) mentre il secondo è We Live in Time, nuova commedia romantica di John Crowley che vedrà la star di Oppenheimer e Lady Macbeth recitare al fianco di Andrew Garfield.

Infine, non possiamo non menzionare Dune: Parte 3, nel quale la star riprenderà il ruolo interpretato nel secondo episodio: sebbene l'opera non sia ancora stata annunciata ufficialmente da Warner Bros, il regista Denis Villeneuve ha già lasciato intendere che Florence Pugh in Dune 3 avrà un ruolo molto più esteso rispetto a quello di Parte 2, un po' come accaduto con Zendaya nel passaggio da Dune 2021 al nuovo episodio.



