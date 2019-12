Quali sono le prossime pellicole internazionali di Netflix?

Ultimamente, Netflix sta dando sempre più spazio alle produzioni internazionali. E a proposito di collaborazioni con l'estero, David Kosse, VP of International Film della compagnia, ci svela alcuni titoli che vedremo presto sulla piattaforma.

Kosse ha raccontato a Variety qualcosa in più sui prodotti di cui si sta occupando la sua divisione, e di cui potremo fruire nei prossimi anni grazie al servizio di streaming. Questi proverranno principalmente dal mercato europeo, in particolare da Spagna, Italia, Francia e Germania (ma non solo, si parla anche America Latina, come di Paesi Nordici, Africa Sub-Sahariana, Medio Oriente ecc.), e l'intento chiave è quello di ampliare e diversificare le storie raccontate.



Tra i progetti annunciati, possiamo trovare:



Bigbug

"Un film in lingua francese dal Premio BAFTA Jean-Pierre Jeunet. Scritta con Guillaume Laurant e prodotto da Richard Grandpierre e Frédéric Doniguian, la storia vede protagonista un gruppo di abitanti dei sobborghi che si ritrova a dover affrontare una rivolta robotica, durante la quale sono rimasti rinchiusi in una delle abitazioni".

Transatlantic 473 [Blood Red Sky]

"In Tedesco e in Inglese, il film dal regista Peter Thorwarth (Not My Day, The Last Cop) è ambientato sul volo notturno internazionale da Berlino a New York. Quando l'aereo viene dirottato, non tutto è come sembra. I dirottatori si ritrovano davanti una madre disperata, che è anche un essere sovrannaturale con dei poteri e dei riflessi che vanno oltre la loro immaginazione, che cerca di proteggere il proprio figlio. La sceneggiatura è stata scritta da Thorwarth e da Stefan Holtz. Produce Christian Becker".

Munich

"Un adattamento del bestseller di Robert Harris, il film è in Tedesco e in Inglese. Ben Power si occuperà della sceneggiatura cin Anrew Eaton come produttore. Ambientato nel Settembre del 1938, nel periodo in cui Hitler si sta preparando per invadere la Cecoslovacchia e rivendicare i territori del Sudetenland e i diplomatici europei tantano di fermarlo. Nel corso dei quattro giorni cruciali che conducono alla celebre politica di appeasement sostenuta da Neville Chamberlain, Munich si focalizza su Hugh Legat e Paul Von Hartmann, ex amici e ora diplomatici avversari, che si scambiano documenti segreti e tradiscono le proprie nazioni nella speranza di prevenire un'altra guerra mondiale".

The Last

"Un adattamento del libro di Hanna Jameson che sarà raccontato in Francese, Tedesco, Inglese e Giapponese. Il romanzo è in parte murder mystery e in parte thriller post-apocalittico. Nel mezzo del post guerra-nucleare, in un hotel di una remota località della Svizzera, dei sopravvissuti scoprono il corpo senza vita di una giovane assassinata".

Inoltre, in precedenza era stato annunciato anche L’Incredibile Storia Dell’Isola Delle Rose, "un film italiano del regista Sydney Sibilia (Smetto Quando Voglio), che ne ha anche scritto la sceneggiatura assieme a Francesca Manieri. Matteo Rovere produce la storia vera di Giorgio Rosa e lo Stato Indipendente che ha fondato nel 1968 al di fuori delle acque italiane, oltre la costa di Rimini, simbolo di sogni e aspirazioni. Nel cast anche Elio Germano, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti e Tom Wlaschiha".