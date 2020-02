Si prospetta una terribile apertura da appena 33 milioni di dollari per Birds of Prey

Stando a quanto riportano gli outlet americani, specialmente Deadline, l'attesissimo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan ha deluso le aspettative ai botteghini della Warner e degli analisti, dato che si prospetta un weekend d'apertura di appena 33 milioni di dollari totali in patria.

Uscito proprio oggi nelle sale americane, il cinecomic con protagonista Margot Robbie ha incassato appena 12,6 milioni di dollari al boxoffice statunitense (compresi i 4 milioni delle anteprime di mezzanotte), lasciando rivedere le stime per il weekend d'apertura a 33,5 milioni di dollari. Le fonti che cita Deadline dicono però che preferiscono attendere ulteriori dati esteri per determinare se una produzione netta da 84,5 milioni di dollari possa dirsi semi-fallita (molti suggeriscono che il prezzo del filma sia comunque più alto, senza dare cifre precise).



La verità dei fatti ci dice comunque che Bids of Prey ha disatteso ampiamente le stime iniziali degli analisti che parlavano di un opening weekend da 50-55 milioni di dollari, che è poi anche al di sotto dei 45 milioni sperati dalla Warner Bros, molto fiduciosa sui buoni incassi del film dopo i reshoot. Ovviamente il film ha ancora tutto il tempo per decollare a che grazie a un possibile passaparola positivo, quindi non vogliamo sbilanciarci su giudizi affrettati.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.